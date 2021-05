Roubos e agressões serviam para subir na hierarquia do gang de rappers ‘AKJ’, que dominava o bairro do Cabeço do Mouro, em São Domingos de Rana, Cascais - e que se gabava dos crimes em músicas e vídeos colocados na internet. Um esfaqueamento valia um respeito instantâneo e acrescido dos mais jovens. E foi para travar a escalada de violência que a PJ de Lisboa avançou esta terça-feira com a operação ‘...