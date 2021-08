Bazuca prevê apoiar 26 mil famílias mas Governo arrisca não ter dinheiro para pagar o prometido

No Investigação CM desta segunda-feira denunciamos a crónica de um buraco anunciado de mil e seiscentos milhões de euros no programa de apoio de acesso à habitação, comparticipado com dinheiros comunitários. O plano de recuperação e resilência, para dar resposta à crise provocada pela pandemia, prevê apoiar 26 mil famílias até dois mil e vinte seis.



Mas, neste momento, de acordo com a investigação feita pela jornalista Ana Leal, já há mais de 28 mil famílias contempladas em acordos que o governo já assinou com 73 autarquias. Este buraco monumental é explicado justamente por causa desta diferença no número de famílias que vão ser apoiadas.mas o caso tem tudo para piorar já que o número de agregados familiares que podem vir a ser apoiados, neste programa de apoio de acesso à habitação, pode vir a atingir as cinquenta mil famílias.