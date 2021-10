Uma criança, de 22 meses, ficou com dois dedos parcialmente amputados, esta tarde de sexta-feira, no cemitério de Gião, em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, cerca das 15h00, para os bombeiros de Lourosa. Ao que tudo indica, uma pedra de jazigo terá caído sobre a mão da criança.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Santa Maria da Feira foi acionada.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Lourosa, para o hospital de S. João, no Porto.