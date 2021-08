Bebé em estado grave ao sofrer paragem cardiorrespiratória depois de cair numa piscina na Feira

Uma bebé, de 21 meses, entrou em paragem cardiorespiratória depois de ter caído numa piscina desmontável, esta noite, em Gião, Santa Maria da Feira.Foi um familiar, com conhecimentos de manobras de suporte básico de vida, que conseguiu reverter o estado da criança.A chegado dos bombeiros da Lourosa, e da equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira, a menina já estava consciente.O alerta foi dado, cerca das 20h30, ara a vítima em pré-afogamento junto à igreja de Gião.A vítima foi levada para o Hospital S. João, no Porto.A GNR investiga as causas do acidente.