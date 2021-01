Despiste deixa condutor ferido após carrinha cair para jardim de moradia em Santa Maria da Feira

Um homem, de 55 anos, ficou ferido, ao final desta manhã de quarta-feira, no despiste da carrinha em que seguia, em Santa Maria da Feira. A viatura saiu da estrada e caiu, de uma altura de dois metros, para um jardim de uma moradia.O alerta foi dado, cerca das 12h00, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um acidente rodoviário na Estrada Nacional 1, em Argoncilhe.A vítima foi levada, pelos bombeiros, para o hospital da Feira.A GNR investiga as causas do aparatoso acidente. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira esteve no local.