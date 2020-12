Três bombeiros feridos em despiste de jipe em Vale de Cambra

Três bombeiros, dos 20 aos 34 anos, da corporação de Vale de Cambra, ficaram feridos, na sequência do despiste do jipe em que seguiam, na manhã deste domingo, em Junqueira, Vale de Cambra.O alerta foi dado, cerca das 11h30, para um acidente rodoviário, na estrada municipal de ligação de Junqueira a Vale de Cambra, em Chães, Junqueira de Baixo.As vítimas, duas com ferimentos ligeiros e uma em estado grave, foram levadas pelos bombeiros de Vale de Cambra, para o hospital de Santa Maria da Feira.A viatura regressava ao quartel da corporação, depois de prestarem serviços gerais em Junqueira. O jipe, por causas ainda não apuradas, saiu de estrada e acabou por cair numa zona de declive acentuado.A GNR de vale de Cambra investiga as causa do acidente.No local esteve a equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira e a ambulância do INEM de Arouca.