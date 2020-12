Um bombeiro da corporação de Barcarena, Oeiras, foi esta sexta-feira agredido a murro, quando transportava um homem, que sofre de problemas mentais e vive no bairro dos Navegadores, em Talaíde, para o Hospital de São Francisco Xavier, Lisboa.



A PSP foi chamada pelas 11h00, por o homem mostrar sinais de estar descompensado. Os bombeiros foram acionados pouco depois para o local e o doente respondeu com violência. O operacional foi assistido no hospital.

