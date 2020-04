PSP leva facada e dá tiro na perna de agressor

Um agente da PSP de Carcavelos, de 26 anos, foi esta segunda-feira esfaqueado no peito por um homem, com cerca de 30 anos, depois de ter sido chamado pelos bombeiros a casa deste por o mesmo estar a ser agressivo com a mãe. O autor do ataque com arma branca, que teria ainda uma ordem médica para internamento compulsivo, foi baleado na perna por um colega do agente da autoridade ferido.

Ao que o CM apurou, a PSP foi chamada a casa do agressor, situada na rua de Olivença, em Carcavelos, pouco depois das 15h00 desta segunda-feira. Os bombeiros de Carcavelos, a quem a mãe do agressor tinha recorrido para pedir ajuda no sentido de o mesmo tomar medicação para problemas psiquiátricos de que sofre, consideraram não ter condições de segurança para atuar.

Descompensado e muito agressivo para com a mãe, o homem investiu contra os dois polícias fardados, mal estes lhe entraram em casa. Um dos agentes da autoridade, de 26 anos, foi golpeado no peito com uma faca. Quase de imediato, o colega do polícia atacado fez um disparo com a arma de serviço, que atingiu o agressor na perna direita.



O civil e o polícia foram ambos transportados para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. O agente entrou pelo próprio pé. Ambos foram considerados feridos ligeiros. O agressor foi internado com a vigilância permanente de dois agentes da PSP. Assim que tiver alta por parte dos médicos, será presente a interrogatório perante um juiz.