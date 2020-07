Homem de 50 anos gravemente ferido em despiste de carro em Santa Maria da Feira

Um homem, de 50 anos , sofreu ferimentos considerados graves, depois do carro em que seguia ter sofrido um aparatoso despiste, esta tarde, cerca das 17h30, junto ao café 13 de Maio, na estrada nacional 327, em Mosteirô, Santa Maria da Feira.A vítima ficou encarcerada nos destroços da viatura. Foi necessário mobilizar uma equipa de desencarceramento, dos bombeiros Feira, para retirar o homem.A vítima foi levada, pelos bombeiros, para o hospital da Feira. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação esteve no local.As autoridades investigam as causas do acidente. A estrada ficou cortada, nos dois sentido, durante cerca de duas horas.