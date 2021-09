Duas pessoas ficaram feridas em atropelamento em Santa Maria da Feira

Uma pessoa sofreu ferimentos graves, esta tarde de sexta-feira, depois de ser atropelada, por um carro, em Santa Maria da Feira. No mesmo acidente, um outro peão também ficou ferido.O alerta foi dado, cerca das 13h30, para os bombeiros de Lourosa, para um atropelamento rodoviário, na Estrada Nacional 1, em Lourosa. Ao que tudo indica, o atropelamento ocorreu na sequência de uma colisão entre dois carros. Uma da viaturas envolvidas no acidente acabou por colher as vítimas.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Lourosa, para o hospital de Santa Maria da Feira. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação e a GNR estiveram no local.