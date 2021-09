Dois homens feridos com gravidade depois de serem atropelados por um carro em Santa Maria da Feira

Dois homens sofreram ferimentos graves, ao final desta tarde de terça-feira, depois de serem atropelados, em Santa Maria da Feira, por um carro.O alerta foi dado, por volta das 18h00, para os bombeiros de Lourosa, para um atropelamento rodoviário na rua do bairro da Mata, em Santa Maria de Lamas.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira e a GNR dos postos de Santa Maria de Lamas e de Santa Maria da Feira estiveram no local.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Lourosa, para o hospital de Santa Maria da Feira. As autoridades investigam as causas do acidente.