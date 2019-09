Bebé de 11 meses salvo da morte em banheira

Um bebé de 11 meses foi salvo de morrer afogado, na sexta-feira à noite, graças à rápida intervenção dos bombeiros da Póvoa de Lanhoso e de uma equipa do INEM. O acidente aconteceu na freguesia de Geraz do Minho, na Póvoa de Lanhoso.A mãe estava a dar banho ao bebé de onze meses e ao filho mais velho, na mesma banheira, quando saiu da casa de banho por breves instantes para ir buscar uma toalha. Foram os segundos suficientes para o menino ficar com a cabeça debaixo de água.A rápida chegada dos bombeiros e do INEM permitiu reverter a situação de pré-afogamento e transportar o menino para o hospital de Braga, tendo sido depois transferido para o Hospital S. João, no Porto, onde se mantém internado em estado estável.A situação aconteceu cerca das 21h00 de sexta-feira. Uma patrulha da GNR da Póvoa de Lanhoso foi mobilizada para o local, de imediato, acompanhando depois o transporte do menino até ao hospital, permitindo uma viagem mais rápida até aos cuidados de uma equipa médica que já aguardava a chegada do bebé.O menino está em estado estável e não corre risco de vida, mas deverá ser sujeito a exames complementares para avaliar se sofreu algumas sequelas devido ao episódio de pré-afogamento.A GNR confirmou a situação, sublinhando que se trata de uma acidente e que não há qualquer indício de crime ou negligência, já que a mãe estava a cuidar das crianças, pelo que não foi aberta uma investigação formal.