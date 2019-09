Mãe deixa bebé de onze meses sozinho na banheira e criança perde os sentidos dentro de água

Um bebé de onze meses foi salvo esta sexta-feira à noite pelo INEM em Geraz do Minho, Póvoa do Lanhoso. A criança estava a tomar banho numa banheira quando, depois de se virar e engolir água, perdeu os sentidos.Segundo o que oconseguiu apurar, a mãe da criança estava a dar banho aos dois filhos. O incidente aconteceu quando a mulher se ausentou para ir buscar as toalhas.O INEM e os bombeiros da Póvoa do Lanhoso foram acionados para o local assim que foi dado o alerta, cerca das 21h00. Quando chegaram realizaram manobras de reanimação e conseguiram reverter a situação.O bebé foi transportado já consciente para o Hospital Central de Braga. Depois de estabilizado foi transferido para o Hospital de São João, no Porto, onde se encontra estável e fora de perigo.