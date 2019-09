Bebé Matilde vai ser operada à cabeça esta sexta-feira

A bebé Matilde vai ser operada esta sexta-feira à cabeça devido a uma pressão intracraniana confirmada esta quinta-feira após a realização de uma TAC.



A informação foi avançada pelos pais da menina, Carla Martins e Miguel Sande, através de uma publicação feita esta quinta-feira à meia-noite no Facebook, no dia em que Matilde fez "cinco mesinhos".





Num dia que era "suposto ser alegre", Carla Martins e Miguel Sande revelaram que "de vez em quando notavam alterações" nos olhos da criança. Foi por causa disto que a menina fez esta quinta-feira uma TAC "para despistar uma possível pressão intracraniana".O exame, de acordo com os pais, confirmou a suspeita e permitiu concluir que essa pressão pode estar a ser provocada por um quisto congénito no cérebro, que está a reter líquido cefalorraquidiano.Para resolver este problema, que nada tem que ver com a doença de que sofre (Atrofia Muscular Espinal) ou com o Zolgensma (medicamento administrado à criança no dia 27 de agosto), a menina, que fez também esta quinta-feira uma ressonância magnética, vai ser operada esta sexta-feira de manhã à cabeça.Na mesma publicação, os pais revelaram que estão "angustiados".