Uma menina de 2 anos e com Trissomia 21 foi transportada à Urgência pediátrica do Hospital de São João, no Porto, depois de ter sido retirada aos pais que foram apanhados a consumir droga num carro junto ao bairro da pasteleira.As análises realizadas na unidade hospitalar permitiram concluir que a menor tinha vestígios de cocaína e heroína no sangue. No entanto, esta não foi a primeira vez.A bebé tinha vestígios de cocaína e heroína que terá inalado no momento em que os pais consumiam normalmente em espaços fechados.