Noah, de dois anos e meio, terá desaparecido de casa, em Proença-a-Velha, Idanha-a-Nova, algures entre as 05h30 e as 08h00 desta quarta-feira. É esta a janela temporal estabelecida pelos inspetores da PJ depois de ouvirem os pais do menino. O homem, trabalhador agrícola, saiu de casa pelas 05h30. A dormir ficaram a mulher, a filha mais velha, de seis anos, e Noah. Pelas 08h00, a mãe acordou e percebeu que apenas a menina se encontrava na cama. Nem sinal de ...