Bebé de um mês morre após ser atacado por cão no Carregado

Um bebé de um mês morreu esta terça-feira após ser atacado por um cão em casa, nos Casais Novos, na freguesia do Carregado, concelho de Alenquer.



A mãe do bebé, desesperada, conseguiu libertar o filho do cão, de raça pastor-belga-malinois e que pertence à família. Pediu socorro e acabou por sair de casa, acabando por se encontrar com os bombeiros e meios do INEM já junto ao Intermarché do Carregado. Foi nesse local que acabou por ser declarado o óbito por um médico do INEM.





O alerta foi dado pelas 15h42.

Para o local foram meios dos Bombeiros de Alenquer, INEM, GNR e Polícia Judiciária, num total de 11 operacionais e sete viaturas.