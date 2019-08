Bebé e duas mulheres feridas em acidentes em São Brás de Alportel e Castro Marim

Um bebé de dois anos ficou ferido após uma colisão rodoviária ocorrida esta sexta-feira de manhã na EM514, na zona de Barrabés, São Brás de Alportel.No acidente, que envolveu uma viatura ligeira de passageiros e outra de mercadorias, ficaram ainda feridos uma mulher, de 23 anos, e um homem, de 45.O alerta foi dado pelas 08h36, tendo acorrido ao local um total de 12 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, INEM, Cruz Vermelha e GNR. As vítimas, uma vez socorridas no local, foram todas transportadas ao Hospital de Faro.Horas depois, por volta das 12h20, uma colisão frontal violenta entre uma viatura ligeira de passageiros e um pesado que fazia transporte de automóveis, em Castro Marim, fez dois feridos, ambas mulheres, de 25 e 34 anos, sendo que uma ficou em estado grave.O acidente deu-se na EN122, no nó de Monte Francisco, de acesso à A22. As duas mulheres foram socorridas pelos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António e pelo INEM. A GNR esteve no local e está a investigar a violenta colisão. A via esteve condicionada ao trânsito enquanto se procedeu ao socorro das vítimas e à limpeza da estrada.Entre o dia 01 de janeiro e o dia 31 de julho deste ano foram registados, nas estradas algarvias, 5855 acidentes, segundo dados divulgados pela Autoridade nacional de Segurança Rodoviária.Nesse período foram registadas 17 vítimas mortais e ainda 120 feridos graves.