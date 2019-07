Bebé hospitalizado após ingerir haxixe e cocaína em casa

Rafael, de apenas 14 meses, deu entrada, terça-feira, nas Urgências do Hospital Santos Silva, Vila Nova de Gaia, intoxicado com haxixe e cocaína.A criança, que não corre risco de vida, segundo a unidade hospitalar, deverá permanecer alguns dias internada até os médicos terem a certeza de que a ingestão dos estupefacientes não prejudicou a sua saúde, nem lhe deixou sequelas.A PJ abriu um inquérito para apurar responsabilidades de uma eventual negligência.Foi a mãe de Rafael quem ligou para o 112, após o encontrar inanimado, no chão de casa, em Sandim, Gaia. Uma equipa do INEM prestou os primeiros socorros ao bebé e transportou-o depois para o hospital.O menor entrou na unidade hospitalar com sintomas de intoxicação, mas os exames revelaram que tinha ingerido droga. A quantidade é ainda desconhecida, mas foi a necessária para deixar o menino inanimado.A mãe de Rafael foi ouvida pela PSP. Às autoridades, a mulher explicou que deixou, por breves segundos, o filho sozinho numa divisão da habitação, e que, quando regressou, já ele estava tombado no chão, inanimado e com convulsões.Fonte hospitalar confirmou a situação ao. Explicou que, apesar de estar estável, o menor ainda se encontra na unidade de saúde em observação e não há data para receber alta médica.A PJ descarta, para já, que os pais do bebé trafiquem droga. Ate ontem à noite, ninguém tinha sido detido.