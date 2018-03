Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé morre vítima de acidente

Mãe da menina teve morte praticamente imediata. Colisão deu-se em S. Bartolomeu de Messines.

01:30

A bebé de um ano que ficou gravemente ferida na colisão que vitimou mortalmente a mãe, de 39 anos, em S. Bartolomeu de Messines, no passado dia 19 de fevereiro, acabou por morrer no hospital de Faro.



Esteve internada na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos.



A mãe da bebé teve morte praticamente imediata, quando o carro que conduzia se envolveu numa colisão com um camião limpa-fossas, na EN124.