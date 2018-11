Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé nasce no carro da mãe à porta de casa em Barcelos

Mãe e filha estão no hospital, bem de saúde.

Por Fátima Vilaça | 08:59

Os Bombeiros de Barcelinhos ajudaram, esta terça-feira, uma bebé a nascer dentro do carro da mãe, em Vila Frescaínha S. Pedro, Barcelos. Luís Sousa e Ana Araújo foram os parteiros de serviço.



"A equipa chegou ao local às 07h40 e já não houve tempo de colocar a mãe na ambulância. A bebé nasceu ali no carro, à porta da casa", disse ao CM Rui Araújo, adjunto dos Bombeiros de Barcelinhos.



