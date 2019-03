Bêbedo andou 30 km em contramão na A22

Automobilista foi intercetado pela GNR e acusou uma taxa de álcool de 1,80 g/l. Condutores assustados deram alerta pelo 112 .

Por Ana Palma e João Mira Godinho | 01:30

Os automobilistas que, durante a madrugada deste domingo, circulavam na Via do Infante (A22), no sentido Portimão - Faro, não ganharam para o susto quando se aperceberam de que um carro circulava em contramão na via. O alerta para a situação foi dado pelas 02h51, via 112, quando o carro em contramão foi detetado a circular entre Loulé e Albufeira. Acabou por ser detido, cerca de 30 km depois, já próximo de Lagoa. Estava alcoolizado.

Segundo o CM apurou junto de fonte do Comando de Faro da GNR, o infrator, de 53 anos, acabou por ser intercetado pelos militares do destacamento de Trânsito de Faro da GNR, entretanto alertados. Apesar dos muitos quilómetros que circulou em contramão, não há registo de qualquer acidente. Apenas de sustos em quem com ele se cruzou.

Quando foi apanhado pelos militares da GNR, o condutor foi submetido ao teste do álcool, tendo acusado uma taxa-crime de 1,80 g/l. Contudo, soube o CM, o automobilista requereu uma contraprova, pelo que foi levado ao hospital para fazer análises ao sangue.



Como requereu essa diligência, o automobilista acabou por não ser imediatamente detido mas apenas identificado. A situação vai agora ser comunicada, pelo Destacamento de Trânsito da GNR de Faro, ao Ministério Público, ficando-se a aguardar os resultados às análises ao sangue do suspeito, para confirmação de que se encontrava alcoolizado, e posterior andamento do processo.