Despiste na A28 em Matosinhos faz um ferido grave

Acidente ocorreu pelas 13h23. Vítima em estado grave foi transportada para o hospital.

15:01

Uma pessoa ficou ferida com gravidade após um despiste de um veículo ligeiro de passageiros na A28 em Lavra, Matosinhos.



O acidente ocorreu pelas 13h23, confirmou ao CM fonte do CDOS.



Uma pessoa ficou ferida com gravidade e outras duas foram assistidas no local após o despiste.



A vítima mais grave foi transportada para o hospital.



No local estiveram os Bombeiros de Leixões, Matosinhos-Leça e Leça do Baldio, num total de 20 operacionais apoiados por dez viaturas.