Polícia que se dirigia para o trabalho imobilizou camião em contramão com o próprio carro

Veículo provocou vários acidentes e a Segunda Circular foi cortada em ambos os sentidos.

10:24

Um polícia à civil que se dirigia para o trabalho foi o responsável pela imobilização do camião que entrou esta segunda-feira de manhã em contramão na Segunda Circular perto do terminal 2 do aeroporto, em Lisboa.



"Um elemento da divisão de trânsito da PSP que circulava à civil imobilizou esta viatura pesada. Felizmente não foi abalroado e conseguiu imobilizar a viatura, senão continuaria a circular na Segunda Circular e a provocar mais acidentes", revelou o chefe da Divisão de Trânsito, Madaíl dos Santos.



O polícia conseguiu imobilizar o camião com a própria viatura, não causando danos nem ao seu veículo nem a terceiros.



De acordo com Madaíl dos Santos, o veículo terá entrado no acesso da alta de lisboa e circulou em contramão até à rotunda do aeroporto, numa distância de dois a três quilómetros.



O condutor foi encaminhado para a divisão de trânsito da PSP onde está a ser questionado para averiguar as causas do acidente.



Segundo a mesma fonte, "há suspeitas de condução perigosa", no entanto, a informação ainda está por confirmar.



Madaíl dos Santos indica ainda a A9 CREL e IC17 CRIL como alternativas para fugir ao trânsito.