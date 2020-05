‘Beckham’ da Ribeira acusa cadeia de terrorismo

Fernando Martins, conhecido por ‘Beckham’ da Ribeira, e que cumpre uma pena de 24 anos de prisão por homicídio, e que esteve 20 dias na solitária a cumprir uma medida cautelar devido a um incêndio em caixotes do lixo na cadeia de Paços de Ferreira, formalizou uma queixa-crime no Ministério Público contra a diretora da prisão por "terrorismo de Estado".‘Beckham’ alega não ter qualquer envolvimento no caso do incêndio e afirma na queixa que "tem sido alvo de diversos atropelos, agressões físicas e psicológicas que atingem, inclusive, a moldura penal de terrorismo de Estado".A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) confirmou ter aplicado a "medida cautelar" e que o processo disciplinar "corre os seus termos".