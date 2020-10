'Birra’ por causa de mesa em esplanada abre guerra com clã no Seixal

Uma ‘birra’ por causa de uma mesa na esplanada da cervejaria onde um grupo de seis homens estava a petiscar foi o motivo para destruírem o estabelecimento e, nos dias seguintes, tentarem matar o proprietário e uma das funcionárias.O caso ocorreu no final de agosto do ano passado, na cervejaria Ponto Verde, em Paio Pires, Seixal, e esta versão dos acontecimentos foi relatada por dois trabalhadores do espaço.