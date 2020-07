BMW de um milhão roubado encontrado pela PSP depois de apelo no Facebook

Juan Lumbreras, natural de Vigo, é coleccionador de automóveis e deu o alerta para o roubo de um BMW 328, avaliado em cerca de um milhão de euros. O apelo, feito nas redes sociais, acabou por se revelar um sucesso, com a PSP a conseguir encontrar o veículo.

Na publicação que fez, o dono do carro dava conta de que o veículo havia sido roubado no norte do país (Viana do Castelo) na madrugada do dia 11 de julho, sábado. Já esta segunda-feira, Juan Lumbreras elogiou a acção da PSP e de todos os que o ajudaram a divulgar o apelo nas redes sociais e que "fez com que em menos de 24 horas fosse possível localizar em Lisboa (cerca de 400km de distância)" o veículo.

"É de salientar a dedicação da PSP Criminal de Telheiras que desde que foi dado o alerta da localização do mesmo, imediatamente acionaram todos os mecanismos necessários para efectuar um resgate seguro. Foi vital o profissionalismo e eficácia neste processo", escreveu, adiantando que o carro foi encontrado numa garagem particular subterrânea.