Bom Jesus mais perto de distinção da UNESCO

Presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal manifestou apoio à candidatura.

Por Secundino Cunha | 09:46

No arranque da terceira fase de candidatura do Bom Jesus do Monte a património mundial da humanidade, o recém-eleito presidente da entidade Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, fez um balanço "positivo" do processo, assim como dos trabalhos de reabilitação em curso.



Acompanhado pelo arcebispo primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, e pelo presidente da Confraria, Varico Pereira, Luís Pedro Martins percorreu as diversas valências do Santuário, com destaque para a Basílica em cujo interior decorrem, desde meados de 2018, obras de conservação, restauro e valorização.



Os trabalhos, orçados em cerca de 3 milhões de euros e financiados em cerca de 2,2 milhões pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), decorrem a bom ritmo e devem ficar concluídos até ao final deste ano.



As obras envolvem o restauro e conservação do interior da Basílica e do escadório poente, que inclui seis capelas e dois coretos, e ainda a poda, limpeza e replantação de árvores ao longo do escadório. A intervenção contempla também a criação de um centro de acolhimento e de memória, onde será dada a conhecer aos visitantes a história desta estância religiosa.



O Bom Jesus é um dos locais mais visitados na região, atendendo à sua importância religiosa, artística, histórica, patrimonial e turística.



Nesta candidatura à UNESCO, o Bom Jesus conseguiu, há cerca de quatro anos, o apoio da Seleção Nacional, numa receção do arcebispo de Braga ao capitão da equipa das quinas, Cristiano Ronaldo, e ao selecionador Fernando Santos.