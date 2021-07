Bombeira ferida em acidente mortal em Vinhais foi avó há dias

E lsa Santos, de 46 anos, é uma das três sobreviventes do trágico acidente dos Bombeiros de Vinhais, que ocorreu quinta-feira e no qual morreram Neuza Guedes, de 36 anos, e Carlos Morais, de 22. A bombeira está internada no Hospital de Vila Real. Este domingo, recebeu a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que revelou que a operacional foi avó há poucos dias e que isso poderá contribuir em muito para a recuperação.“Para a família poderá ser um estímulo de esperança adicional”, afirmou o Chefe de Estado. Está sedada e deverá ser esta segunda-feira submetida a uma intervenção cirúrgica a um braço, ainda assim encontra-se “estável”, adiantou Marcelo Rebelo de Sousa. “Trata-se agora de esperar para ver como vai estabilizando a sua situação. É preciso ganhar tempo”, concluiu o Presidente da República, à porta do hospital.