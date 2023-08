Bombeiro e polícia feridos por dois touros à solta nas ruas de Viana do Castelo

tutora não tinha condições de segurança para os receber", disseram no Facebook.

Um bombeiro dos Sapadores de Viana do Castelo e um agente da PSP ficaram feridos, esta quinta-feira à tarde, quando tentavam restringir dois touros pequenos que andavam à solta pelas ruas de Viana do Castelo.Ao que oapurou, as vítimas ficaram com traumatismos no tórax e membros inferiores e foram transportados para o hospital de Viana do Castelo. Os ferimentos foram considerados ligeiros e tiveram alta hospitalar.O alerta para a presença dos animais na via pública foi dado pelas 14h10. Uma veterinária da Cooperativa Agrícola de Viana do Castelo acompanhou as equipas que tentaram durante toda a tarde retirar os animais da rua.Pelas 21h30, os dois touros foram entregues a uma associação de adoção animal porque a "