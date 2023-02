Trabalhadores feridos após acidente com água a ferver numa fábrica de papel em Viana do Castelo

Dois trabalhadores, de 44 e 45 anos, ficaram feridos, este sábado à tarde, na sequência de um acidente de trabalho com água a ferver numa fábrica de papel, em Deocriste, Viana do Castelo.

Seguro apurou o Correio da Manhã, os dois operários sofreram queimaduras de primeiro e segundo grau nos membros inferiores.

O alerta para o incidente foi dado por volta das 17 horas e para o local foram mobilizadas equipas da Cruz Vermelha do Alto Minho e dos Bombeiros Voluntários de Barcelos que transportaram depois os dois trabalhadores para o Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, com ferimentos considerados ligeiros.



A GNR tomou conta da ocorrência.