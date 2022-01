Desentendimento entre familiares faz três feridos em Penafiel

Duas mulheres e um homem ficaram feridos, este sábado à tarde, em Lagares, Penafiel, depois de um desentendimento na via pública entre familiares.O incidente teve início com uma troca de insultos, mas terminou em agressões.Segundo apurou o Correio da Manhã as desavenças são recorrentes e estão relacionadas com disputas de terrenos.As vítimas, com idades compreendidas entre os 22 e os 70 anos, foram assistidas no local e transportadas para o Hospital de Penafiel com ferimentos ligeiros.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa e a Cruz Vermelha.A GNR do posto das Termas de São Vicente também esteve no local e tomou conta da ocorrência.O alerta foi dado às 16h35.