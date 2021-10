Colisão entre carro e mota provoca dois feridos em Amarante

Uma colisão entre um carro e uma mota na rua dos Salgueiros, na freguesia de Vila Meã, Amarante, provocou dois feridos. O alerta para a ocorrência foi dado às 18h21 e os Bombeiros Voluntários de Vila Meã estiveram no local com 10 operacionais e 3 meios terrestres.

As vítimas, um homem e uma mulher com idades entre os 40 e 50 anos, foram transportadas para o Hospital de Penafiel com ferimentos considerados ligeiros.

A via esteve impedida durante cerca de uma hora, mas a circulação já foi retomada.

A GNR de Vila Meã tomou conta da ocorrência.