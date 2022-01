Quatro pessoas ficaram feridas, esta quinta-feira à noite, na sequência de um despiste de carro na rua Dona Maria II, em Fradelos, Famalicão.Segundo apurou ojunto do Comando Distrital de Operações e Socorro de Braga e dos Bombeiros Voluntários de Famalicãoa, as quatro vítimas sofreram ferimentos ligeiros. Foram assistidas no local e transportadas para o Hospital de Famalicão.A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência. O alerta foi dado ás 18h07.