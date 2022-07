Homem sofre queimaduras durante comemorações dos escuteiros

Um homem de 40 anos ficou ferido, este sábado à tarde, depois de ter sofrido queimaduras no corpo quando manuseava uma botija de gás de campismo durante as comemorações dos 45 anos do Agrupamento de Escuteiros de Galegos Santa Maria, em Barcelos.O homem foi assistido pelas equipas de socorro na sede dos escuteiros e transportado com ferimentos considerados ligeiros para o Hospital de Braga.Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Barcelos, com um veículo de combate a incêndios e uma ambulância, e a equipa da Viatura de Emergência e Reanimação de Barcelos.