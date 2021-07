Homem em estado grave após explosão em casa

Um homem, de 39 anos, ficou gravemente ferido, na tarde desta sexta-feira, na sequência de uma explosão de gás na sua habitação, em Sampaio, Vila Pouca de Aguiar.





Segundo Hugo Silva, Comandante dos Bombeiros Voluntários deste concelho, "o alerta foi dado às 14h25 e, quando os bombeiros chegaram ao local depararam-se com uma explosão de gás numa habitação unifamiliar. Da mesma resultou um ferido grave com cerca de 30% do corpo com queimaduras de segundo grau e danos na estrutura da habitação".

A vítima foi de imediato assistida pelos bombeiros aguiarenses e, foi transportada para o hospital de Vila Real, acompanhada pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Vila Real.





Ao que apurou o CM, na habitação estava também presente um técnico de instalação e distribuição de gás que não sofreu ferimentos.





No local estiveram 17 operacionais apoiados quase oito viaturas. A GNR esteve no local mas a investigação passou para a alçada da Entidade Nacional para o Setor Energético.