Homem fica em estado grave após sofrer descarga de cerca electrificada em Vila Pouca de Aguiar

Um homem, com 30 anos, sofreu, esta manhã, ferimentos graves depois de ter sofrido uma descarga ao mexer numa cerca elétrica, na localidade de Souto, em Vila Pouca de Aguiar.



Segundo Hugo Silva, Comandante dos Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, "a vítima sofreu uma descarga elétrica, tendo resultado em queimaduras de terceiro grau em algumas partes do corpo. Este acidente ainda originou um incêndio florestal".

No teatro de operações estiveram mais de uma dezena de operacionais, entre bombeiros, elementos da Viatura de Emergência Médica e Reanimação do INEM de Vila Real e militares da GNR.



O homem foi transportado para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro de Vila Real.