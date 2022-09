Um homem, com cerca de 50 anos, sofreu ferimentos graves na sequência de uma violento despiste, este sábado, ao início da noite, na EN203, em Santa Cruz do Lima, Ponte de Lima.Segundo apurou o, à chegada das equipas de socorro o homem estava encarcerado.Foi transportado para o hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.No socorro estiveram os BV de Ponte de Lima.A GNR tomou conta da ocorrência.O alerta foi dado às 20h37.