Bombeiro em coma após queda de varanda de hotel na Madeira

Uma viagem com a mãe e a avó à ilha da Madeira quase terminou em morte para um bombeiro londrino, depois de cair da varanda do quarto de hotel, no Funchal.Oliver Hillier, de 26 anos, está em coma há três semanas e a família, que dependia do jovem, apela a contribuições monetárias para conseguir pagar a transferência para um hospital de Londres, mais de 30 mil euros.A queda ocorreu na madrugada de 21 de julho, poucas horas depois de a família chegar ao Funchal, e não foi testemunhada por ninguém, mas as autoridades policiais acreditam que Oliver Hillier se tenha inclinado sobre o parapeito e caído de uma altura de seis metros.O jovem, que foi campeão mundial de ginástica pelo Reino Unido, caiu sobre a cabeça e sofreu um grave traumatismo.Foi alvo de várias cirurgias e continua internado no Funchal. À imprensa britânica, a família contou que Oliver Hillier desenvolveu uma infeção.A mãe a a avó, de 56 e 80 anos, voltaram a Londres logo nos dias seguintes ao acidente.