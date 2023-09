Bombeiro ferido em colisão entre carro e ambulância em Gaia

Um bombeiro da corporação de Avintes ficou ferido, este domingo ao início da tarde, na sequência de uma colisão entre a ambulância em que seguia e um carro na rua 5 de outubro, em Avintes, Vila Nova de Gaia.Segundo apurou o, junto do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o bombeiro foi transportado para o Hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, com ferimentos ligeiros. De acordo com a mesma fonte, a ambulância seguia a caminho de uma ocorrência quando aconteceu o acidente.No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Avintes. A GNR tomou conta da ocorrência. O alerta foi dado às 13h38.