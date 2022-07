Bombeiro queimado no incêndio em Palmela transferido para Hospital de S. José em Lisboa

O mais grave dos quatro bombeiros feridos no incêndio que começou esta quarta-feira em Palmela é um chefe da corporação do Pinhal Novo, e que foi transferido para o Hospital de São José, em Lisboa, com queimaduras diversas.

Segundo disse ao CM o comandante Vasco Marto, que lidera este corpo de bombeiros, o "chefe Rui Cruz sofreu queimaduras nos braços, pernas, e zona lombar"

"Foi ontem à tarde transportado para o Hospital de Setúbal, e dali para a unidade de queimados do Hospital de São José, em Lisboa", explicou o responsável.

O estado do chefe Rui Cruz é, neste momento, "estável". "Deve ser transferido ainda esta quinta-feira, ou o mais tardar amanhã de manhã de regresso para o Hospital de Setúbal", acrescentou Vasco Marto..

O comandante e outros dois bombeiros da mesma corporação, que também sofreram ferimentos durante o combate às chamas, já regressaram à atividade.