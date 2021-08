Quando Roberto Pereira ouviu falar que tinha começado um incêndio em Sabóia, no concelho de Odemira, pensou logo nos avós, que vivem no sítio da Várzea das Pedras.Garantiu que estariam em segurança e depois fez tudo para salvar a carrinha do avô. Mas o fogo já estava muito próximo e foi apanhado pelas chamas.