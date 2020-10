Bombeiros combatem incêndio no Porto de Sines. Veja as imagens

Um incêndio no terminal 21 do Porto de Sines está a mobilizar mais de 30 operacionais e 13 viaturas.



O alerta foi dado pelas 15h45 e apesar do esforço dos bombeiros "ainda está longe de ser dominado".





Fonte do CDOS de Setúbal indicou à agência Lusa que as chamas atingem vários contentores com nitrato de cálcio.Os danos são avultados, mas não há informação de feridos em resultado do fogo.As operações envolvem elementos e meios das corporações de bombeiros de Sines, Vila Nova de Santo André, Cercal do Alentejo, Grândola, Alvalade, Santiago do Cacém e Aljustrel e da Administração do Porto de Sines (APS).