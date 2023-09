Os bombeiros de Agualva-Cacém, Sintra, lançaram uma campanha em que pedem 1 € a cada habitante da sua área de atuação: as freguesias de Agualva/Mira Sintra; Cacém/São Marcos; e parte de Rio de Mouro. Sendo 100 mil os aí residentes, a corporação pretende atingir os 100 mil € até ao final do ano. Luís Miguel Baptista, presidente da direção, afirma que “das entidades oficiais existe cada vez menos consciência das necessidades dos bombeiros. O Estado (...) dá com uma mão e tira com a outra”. “Os bombeiros precisam de todos e todos precisam dos bombeiros.”