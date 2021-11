Bombeiros de Oliveira de Azeméis protestam saída do comandante com mensagens para a população

Um grupo de bombeiros da corporação de Oliveira de Azeméis colocou, como forma de protesto pela saída do comandante António Justino, uma mangueira, com mensagens para a população, em frente ao edifício da câmara municipal.Os bombeiros, que dizem manter o anonimato com medo de retaliações, colocam em causa a gestão da direção da Associação Humanitária dos bombeiros voluntários de Oliveira de Azeméis.Contatada pelo, a direção prometeu esclarecimentos após a reunião de direção a realizar na próxima quinta-feira.