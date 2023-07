Os Bombeiros de Valbom resgataram um cão, que tinha sido atropelado por um carro, esta segunda-feira, no Freixo, Porto.



Uma equipa da corporação deparou-se com o animal, deitado no chão, com ferimentos, quando regressava ao quartel. Os bombeiros assistiram o cão no local acabando por o levar para o hospital veterinário de São Cosme, em Gondomar.

