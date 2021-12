Os bombeiros dos Arcos de Valdevez resgataram esta sexta-feira um cavalo que estava preso numa mina com cerca de dois metros de altura.



O animal estava desaparecido há já dois dias e foi encontrado ao final da manhã pelo dono no lugar de Paredes do Vale.





O alerta para esta situação foi dado já ao início da tarde, tendo a corporação acionado para o local sete operacionais e duas viaturas. Os bombeiros conseguiram retirar o cavalo, que foi depois entregue aos donos, uma vez que não apresentava ferimentos.