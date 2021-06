Bombeiros e GNR buscam homem desaparecido em Vila Nova de Foz Côa

Bombeiros e GNR estão a efetuar buscas em Almendra, Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda, devido ao desaparecimento de um homem entre os 60 e 70 anos, disse o comando de operações de socorro.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta para o desaparecimento do homem, que será doente de Alzheimer, foi dado por familiares, na sexta-feira, cerca das 17h00, altura em que as buscas se iniciaram.

No terreno, segundo a página internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão 28 operacionais e 10 viaturas.