Os bombeiros de Ponte de Lima e a GNR estão a realizar buscas por uma mulher, de cerca de 40 anos, que está desaparecida. Um familiar encontrou um casaco da mulher em Gandra, junto ao rio Lima, onde os meios concentram agora as operações.



Segundo as autoridades, a mulher estava a passar por alguns problemas. No local estão 14 operacionais, apoiados por sete viaturas.