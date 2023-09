Bombeiros e GNR procuram mulher de 68 anos desaparecida em Monção

Bombeiros e militares da GNR de Monção estão esta quarta-feira envolvidos nas operações de busca por uma mulher de 68 anos, que sofre da doença de Alzheimer, dada como desaparecida pelas 16h40, disse o comandante da corporação.

Contactado pela agência Lusa, o comandante José Passos adiantou que as buscas começaram às 16h57, com cinco operacionais e uma viatura dos bombeiros, dispositivo que foi reforçado às 17h15, com mais cinco operacionais e duas viaturas.

O caso foi reportado à GNR para acionar mais meios para encontrar a mulher que desapareceu cerca das 14h00, quando se encontrava junto de familiares no lugar de Gandra, freguesia de Mazedo, em Monção, no distrito de Viana do Castelo.

"A senhora estava junto de familiares que estavam a trabalhar numa obra de construção. Desapareceu sem que se tivesse apercebido. Iniciaram as buscas e, às 16h40, alertaram a proteção civil", referiu José Passos.